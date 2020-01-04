  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Валютний ринок України в 2019 році виріс на 50%

    • Розсилка
    Валютний ринок України в 2019 році виріс на 50%

    Обсяг на міжбанківському валютному ринку перевищив 90 млрд доларів

    Середньоденний обсяг валютних операцій між банками 2019 році виріс у 1,5 рази до 380 млн доларів.

    Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

    За даними НБУ, обсяг на міжбанківського валютного ринку перевищив 90 млрд доларів.

    Як зазначили в НБУ, зростання обсягів міжбанку є свідченням макроекономічної стабілізації та більшої інвестиційної привабливості країни.

    «Важливим рушієм цього процесу є також валютна лібералізація, яку Національний банк проводив впродовж останніх років», - додали в НБУ.

    Також важливим є те, що українці поступово звикають до режиму плаваючого курсу гривні.

    «Вони все менше реагують на короткострокові курсові коливання, адже мають розуміння, що гривня може не тільки послаблюватися, але й посилюватися», - наголосили в НБУ.

    Нагадаємо, 27 грудня прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

    Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

    Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

     Читайте більше:
    Національний банк валютні операції гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ