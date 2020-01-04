Валютний ринок України в 2019 році виріс на 50%



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Обсяг на міжбанківському валютному ринку перевищив 90 млрд доларів

Середньоденний обсяг валютних операцій між банками 2019 році виріс у 1,5 рази до 380 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За даними НБУ, обсяг на міжбанківського валютного ринку перевищив 90 млрд доларів.

Як зазначили в НБУ, зростання обсягів міжбанку є свідченням макроекономічної стабілізації та більшої інвестиційної привабливості країни.

«Важливим рушієм цього процесу є також валютна лібералізація, яку Національний банк проводив впродовж останніх років», - додали в НБУ.

Також важливим є те, що українці поступово звикають до режиму плаваючого курсу гривні.

«Вони все менше реагують на короткострокові курсові коливання, адже мають розуміння, що гривня може не тільки послаблюватися, але й посилюватися», - наголосили в НБУ.

Нагадаємо, 27 грудня прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

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