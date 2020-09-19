Названо заправки, на яких в Україні подешевшав бензин графіка



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Вартість палива в середньому зменшилася на 55 копійок за літр

Роздрібні ціни впали через зниження цін в великооптовому сегменті

За останній тиждень ціни на бензин та дизельне паливо в Україні впали. Вартість палива в середньому зменшилася на 55 копійок за літр, в деяких майже на гривню.

Про це повідомляє видання «Твоя машина».

«Консалтингова група А-95» щодня моніторить роздрібний ринок нафтопродуктів, та виявила де саме ціни змінилися та в яку сторону. Найбільше зниження зафіксували в мережі «Укр-Петроль». Ціна була знижена на 90 копійок за літр.

Зараз бензин марки А-95 коштує 20 гривень 80 копійок за літр;

А-92 – 19 гривень 80 копійок за літр;

Дизпаливо – 20 гривень 80 копійок за літр.

В мережі AMIC були знижені ціни на всі види пального приблизно на 54 – 56 копійок за літр.

Зараз на автозаправці такі ціни:

Бензин А-95 – 24 гривні 35 копійок за літр;

А-92 – 23 гривні 35 копійок за літр;

Дизпаливо – 23 гривні 36 копійок за літр.

Столична мережа KLO зменшила ціни на бензин на 40 копійок.

А-95 має ціну 23 гривні 49 копійок за літр;

А-92 – 22 гривні 49 копійок за літр;

Дизельне пальне – 22 гривні 29 копійок за літр.

Ціни на дизпаливо в мережах БРСМ, Chipo, SUN OIL, Mango, «Фактор» та Prime знизилися за тиждень на 5 – 40 копійок за літр.

Що призвело до зменшення цін?

Роздрібні ціни впали через зниження цін в великооптовому сегменті. Тобто, в період з 17 серпня по 17 вересня великі партії дизпалива подешевшали на 1170 грн. Тепер ціна за тонну складає 19,38 тисячі гривень.

Але знайшлася станція, яка підвищила ціни, нею стала UPG, там 18 вересня 2020 року бензин подорожчав на 50 копійок.

А-95 – до 23 гривень 40 копійок за літр;

А-92 – до 22 гривень 40 копійок за літр.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 11 по 18 вересня 2020р., грн/л:

До слова, аналітик закликав нафтові країни готуватися до гіршого.