Кличко на мотоциклі заглох в центрі Києва і заправився з пляшки: відео



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Віталій Кличко заправив бак свого мотоцикла з п'ятилітрової пляшки Фото: Букви

Кличко заправлявся зі звичайної п'ятилітрової пластикової пляшки

п'ятилітрової

У мера столиці Віталія Кличка в центрі Києва закінчився бензин в мотоциклі. Він заправив свій транспорт зпластикової пляшки, знехтувавши нормами безпеки.

Про це повідомляють Букви.

Кличко їхав на мотоциклі в центрі Києва і раптово заглухнув просто посеред дороги через те, що в баку його мотоцикла закінчився бензин.

Кличко заправлявся зі звичайної п'ятилітрової пластикової пляшки. Це заборонено нормами безпеки, оскільки пластик має властивість накопичувати статичну електрику. Іскра може утворитися при терті горючої рідини об стінки пластикової тари, що стає причиною загоряння.

До слова, мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників - «Київського метрополітену» та «Київпастрансу», - аби не допустити зупинки комунального громадського транспорту.