Shell отримає 40,8 млн доларів для водневих заправок нова енергія



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Воднева заправка компанії Shell Hydrogen Фото: shell.com

Гроші на заправні станції виділить штат Каліфорнія

Компанія Shell Hydrogen отримає від влади Каліфорнії 40,8 млн доларів на розширення мережі водневих заправних станцій після офіційного затвердження цього рішення Каліфорнійської енергетичної комісією, - повідомляє H2 View.

На виділені кошти Shell Hydrogen встановить водневе обладнання на 48 існуючих в Каліфорнії звичайних АЗС Shell. Також будуть модернізовані дві діючі водневі станції компанії, на заправці для важких вантажівок встановлять ще систему для легкових автомобілів на водневих паливних елементах.

Передбачається, що істотне збільшення водневих заправних станцій значно підвищить продажі в штаті електромобілів на паливних елементах. Зокрема, про майбутнє зростання продаж вже говорять менеджери компаній Toyota і Honda.