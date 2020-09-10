  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Shell отримає 40,8 млн доларів для водневих заправок

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Воднева заправка компанії Shell Hydrogen</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Shell отримає 40,8 млн доларів для водневих заправок

    Воднева заправка компанії Shell Hydrogen

     

    Фото: shell.com

    Гроші на заправні станції виділить штат Каліфорнія

    Компанія Shell Hydrogen отримає від влади Каліфорнії 40,8 млн доларів на розширення мережі водневих заправних станцій після офіційного затвердження цього рішення Каліфорнійської енергетичної комісією, - повідомляє H2 View

    На виділені кошти Shell Hydrogen встановить водневе обладнання на 48 існуючих в Каліфорнії звичайних АЗС Shell. Також будуть модернізовані дві діючі водневі станції компанії, на заправці для важких вантажівок встановлять ще систему для легкових автомобілів на водневих паливних елементах. 

    Передбачається, що істотне збільшення водневих заправних станцій значно підвищить продажі в штаті електромобілів на паливних елементах. Зокрема, про майбутнє зростання продаж вже говорять менеджери компаній Toyota і Honda.

    гроші АЗС водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ