НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники

Нацбанк «розклав по поличках», що змінилось із запровадженням нового режиму обмінного курсу

З сьогоднішнього дня Національний банк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Він відрізняється від режиму «плаваючого» курсоутворення, який діяв в нашій країні до повномасштабного вторгнення.

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Згідно з встановленим офіційним курсом на сьогодні, 3 жовтня, вартість долара залишається незмінною, євро та злотий знизились в ціні.

Нацбанк встановив такі розцінки на валюту:

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

1 євро – 38,51 грн (-23 коп.)

1 польський злотий – 8,35 грн (-2 коп.)

Банківський курс долара:

«ПриватБанк» – 37,25 - 37,85 грн

«Ощадбанк» – 37,45 - 38,20 грн

«Укрексімбанк» – 37,35 - 38,15 грн

«ПУМБ» – 37,50 – 38,20 грн

«Укрсиббанк» – 37,25 - 37,85 грн

Банківський курс євро:

«ПриватБанк» – 39,75 - 40,75 грн

«Ощадбанк» – 40,00 - 41,00 грн

«Укрексімбанк» – 40,30 - 41,30 грн

«ПУМБ» – 40,75 – 39,75 - 40,75 грн

«Укрсиббанк» – 39,35 - 40,35 грн

Банківський курс злотого:

«ПриватБанк» – 8,42 - 8,62 грн

«Ощадбанк» – 8,25 - 8,95 грн

«Укрексімбанк» – 8,40 - 8,85 грн

«ПУМБ» – 8,535 - 8,85 грн

Курс долара в обмінниках – 37,80 - 38,60 грн. Євро купляють за 40,20 грн, а продають – по 41,20 грн.

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На офіційній сторінці фінансового регулятора повідомили, що ситуація на валютному ринку буде ретельно контролюватись. Нацбанк буде компенсувати структурний дефіцит валюти – це дозволить курсу як зростати, так і знижуватися. Також будуть суттєво обмежуватись курсові зміни, що не дасть змогу гривні занадто послабитись або зміцнитись.

Визначення офіційного курсу відбуватиметься за активної участі НБУ та залежно від операцій на міжбанківському валютному ринку. Однак на тих сегментах ринку, де громадяни мають змогу купувати та продавати валюту, курс буде встановлюватись так само, як і останні півтора року – це стосується готівкового ринку та карткових банківських курсів.

«Вже майже півтора року курс на готівковому ринку та карткові курси банків не є фіксованими. За цей час вони як зростали, так і знижувалися», – підкреслили в Нацбанку.

Фінансовий регулятор запевняє, що новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку. Зазначається, що тривале утримання фіксованого курсу може призвести до накопичення валютних дисбалансів, проти чого направлені зміни.

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Пріоритетним завданням Національний банк назвав збереження курсової стійкості.

«НБУ не відпустив курс. Ми не повернулися до режиму плаваючого курсоутворення, який існував до повномасштабного вторгнення. Ми наразі цей варіант навіть не розглядали з огляду на структурний дефіцит валюти на ринку», – розповів глава НБУ Андрій Пишний.

Він додав, що правила того сегменту, де громадяни купують та продають валюту, залишаються незмінними.

«Наразі режим, який змінює НБУ, в першу чергу вплине на встановлення офіційного курсу і буде визначатися за результатами торгових сесій на міжбанківському ринку. НБУ не відпускає курс у вільне плавання. НБУ буде присутній, буде присутній потужно, щоб згладжувати надмірні коливання», - підкреслив Пишний.