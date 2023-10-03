Рубль йде на дно. А гривня?

Власне, наш Нацбанк виконує домашнє завдання. Подивимось, як його будуть виконувати інші інституції

Дуже цікаво спостерігати одночасно за двома процесами. За тим, як зростає курс долара у росіян, і що одночасно відбувається у нас.

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Якщо хтось не в курсі: у них за порєбріком нещодавно почав затяжне піке курс фубля. Коли курс фубля впряму наблизився до тризначного числа, Кремль занервував (бо ж перед виборами має бути стабільність і всьо ідьот по плану) і почав натискати на всі економічні і фінансові важелі, які зміг знайти. Натис. Курс фубля знову виріс. Тижні на два-три. А тепер знову падає і сьогодні торгувався по 99 з мєлоччю рублів за долар. А важелі вже натиснуті. А 99 з мєлоччю це майже 100 без мєлочі. Коротше, нерадісно їм там.

Одночасно наш Нацбанк заявив, що відміняє фіксований курс долара, і переходить до «керованої гнучкості» (більшості людей цей феномен знайомий як «валютний коридор», тобто визначаються межі, за які курс валют виходити не повинен, а якщо збирається виходити, то його повертають назад валютними інтервенціями чи навпаки скупкою валюти). Це ще не повністю ринковий курс, але на другий рік повномасштабки з літаючими туди-сюди ракетами це зрозумілий сигнал світу, що ми збираємось жити і працювати надалі, і рекордний золотовалютний запас цьому підтвердження. Ну і виконання одної з вимог МВФ радує.

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Власне, наш Нацбанк виконує домашнє завдання. Подивимось, як його будуть виконувати інші інституції. Ну і сподіваюсь, що хайп-канали не накрутять людей по вайберам, бо це буде коштувати багато грошей для тих, хто поведеться.