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Економіка України зросла вперше з початку повномасштабного вторгнення – Bloomberg

Надія Карбунар
glavcom.ua
Економіка України зросла вперше з початку повномасштабного вторгнення – Bloomberg
Уряд розраховує на зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 3,5% у 2024 році
фото з відкритих джерел

ВВП збільшився на 19,5% у другому кварталі 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом торік

Українська економіка продемонструвала зростання вперше з початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави, пише Bloomberg.

За даними Державної служби статистики, після різкого падіння протягом першого року ворожого вторгнення валовий внутрішній продукт збільшився на 19,5% у другому кварталі 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом торік.

Економіка України зросла вперше з початку повномасштабного вторгнення – Bloomberg фото 1

Як зазначається, ВВП, зокрема, зріс завдяки пожвавленню внутрішнього споживання, оскільки українці знайшли відчуття відносної стабільності, звикаючи до війни.

Напередодні Національний банк України поліпшив прогноз зростання ВВП за підсумками 2023 року з 2,0% до 2,9%.

Нагадаємо, Уряд розраховує на зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 3,5% у 2024 році та на 6,8% – у 2025 році.

крім того, ВВП України впав на 10,5% в першому кварталі цього року порівняно з тим же періодом 2022 року. Але порівняно з четвертим кварталом 2022 року ВВП зріс на 2,4%. 

Як повідомлялося, з початку року готівковий курс гривні зміцнився, а коливання, які зараз є, – сезонні.

До слова, інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, що адмініструються податковою, і в частині митних зборів.

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Теги: Національний банк економіка українці

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