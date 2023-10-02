Нацбанк впроваджує гнучкий курс долара із завтрашнього дня

Нацбанк з 3 жовтня 2023 року переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу

Відтепер офіційний курс долара визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку

Національний банк України (НБУ) з 3 жовтня 2023 року переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, продовжуючи реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Відтепер офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком.

«Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на ринку, який зберігатиметься на прогнозному горизонті через особливості функціонування економіки України. Завдяки компенсуванню структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так знижуватися, реагуючи відповідним чином на зміни в балансі попиту та пропозиції на валютному ринку», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, Національний банк суттєво обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

«Інфляція стало знижується й за підсумками восьми місяців 2023 року сповільнилася з 26,6% до 8,6%. Помітно поліпшилися інфляційні та курсові очікування різних груп респондентів. Упродовж 2023 року ситуація на валютному ринку залишалася стійкою. Національний банк має додаткові інструменти для забезпечення такої стійкості й надалі. Міжнародні резерви України вже тривалий час перебувають на достатньо високому рівні (понад $40 млрд станом на 1 вересня), що збільшує спроможність НБУ зберігати курсову стійкість», – зазначають у пресслужбі.

Як зазначали в Нацбанку, тривала фіксація обмінного курсу призводила б до накопичення ризиків для економіки та фінансової системи України.

«Завдяки сформованим передумовам Національний банк вирішив перейти до керованої гнучкості обмінного курсу. Такий режим має не лише зберегти стійкість економіки та фінансової системи на тлі повномасштабної війни, а й згодом посилити її завдяки збільшенню стійкості до зовнішніх та внутрішніх шоків», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Нацбанк пом'якшив низку валютних обмежень.

До слова, українська економіка продемонструвала зростання вперше з початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави.