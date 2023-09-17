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НБУ пом’якшив валютні обмеження для державних компаній

Христина Жиренко
glavcom.ua
НБУ пом’якшив валютні обмеження для державних компаній
НБУ дозволив держпідприємствам здійснювати платежі, пов’язані з обслуговуванням реструктуризованих зобов’язань

Нацбанк дозволив державним підприємствам переказувати кошти за кордон

Національний банк України (НБУ) пом’якшив валютні обмеження для державних компаній та дозволив їм переказувати кошти за кордон. Про це йдеться в повідомленні НБУ. 

«Національний банк дав змогу державним підприємствам та господарським товариствам (100% акцій яких належать державі) переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом Міністрів України», – йдеться в ньому.

Крім того, НБУ дозволив їм здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань.

«Такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами», – наголосили в НБУ.

Раніше в Центрі економічного відновлення заявляли, що валютні обмеження в Україні зменшують можливості для реінвестування.

Теги: Національний банк економіка

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