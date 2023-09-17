Нацбанк дозволив державним підприємствам переказувати кошти за кордон

Національний банк України (НБУ) пом’якшив валютні обмеження для державних компаній та дозволив їм переказувати кошти за кордон. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

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«Національний банк дав змогу державним підприємствам та господарським товариствам (100% акцій яких належать державі) переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом Міністрів України», – йдеться в ньому.

Крім того, НБУ дозволив їм здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань.

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«Такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами», – наголосили в НБУ.

Раніше в Центрі економічного відновлення заявляли, що валютні обмеження в Україні зменшують можливості для реінвестування.