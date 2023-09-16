Нацбанк пом'якшив валютні обмеження: що змінилося

Зміни набули чинності з 16 вересня 2023 року

Із 16 вересня Національний банк України пом'якшив низку валютних обмежень. Про це повідомляє пресслужба НБУ

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Чого стосуються зміни

Збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти

Відсьогодні під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк чи небанківська фінансова установа має змогу продати на валютному ринку, враховуватимуться також залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка обліковувалася в касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.

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Це посприяє збільшенню нормативних можливостей фінустанов продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, що важливо для нівелювання різниці між готівковим та безготівковим курсом.

Розширення переліку медичних послуг, для оплати яких населення може здійснювати транскордонні перекази

Враховуючи пропозиції громадських організацій та банків, НБУ розширює перелік медичних послуг, для оплати яких фізособи можуть переказувати кошти за кордон.

До нього додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.

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Це важливо для відновлення здоров’я людей з інвалідністю, уключаючи учасників бойових дій, які потребують протезування.

Розблокування платежів за зовнішніми боргами, реструктуризованими за погодженням уряду

Держпідприємства та господарські товариства (100% акцій яких належать державі) зможуть переказувати кошти за кордон для виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитами, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Урядом України. Також дозволені платежі, пов’язані з обслуговуванням таких зобов’язань.

Мета введених змін

Ці зміни сприятимуть завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості держустановами, що необхідно для їх належного функціонування в поточних умовах.