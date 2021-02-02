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    Податківці викрили столичне підприємство на несплаті 14 млн грн

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    Столичні податківці&nbsp;протягом 2020 року упередили розкрадання з бюджету ПДВ на суму 1 млрд грн - Податківці викрили столичне підприємство на несплаті 14 млн грн
    Столичні податківці протягом 2020 року упередили розкрадання з бюджету ПДВ на суму 1 млрд грн
    Фото ілюстративне

    До бюджету відшкодовано майже 14 млн грн у сфері вантажних перевезень

    Службовець підприємства, яке надає послуги у сфері вантажних перевезень, протягом 2018 року умисно ухилявся від сплати ПДВ.

    Як встановили співробітники Головного управління ДФС у Києві, співробітник підприємства документально оформлював прийняття ремонтних робіт та запасних частин від контрагентів по операціях, які фактично не відповідали складеним первинним документам. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

    Наразі ця особа забезпечила відшкодування завданих бюджету збитків на суму 13,948 млн грн. «Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.212 КК України у зв’язку із погашенням завданих державі збитків», – зазначив в.о. начальника ГУ ДФС у Києві Сергій Кононенко.

    При цьому повідомлення про підозру та направлення матеріалів кримінального провадження до суду щодо службової особи не вплине на надання послуг у сфері вантажних перевезень вказаним підприємством. Будь-які дії щодо блокування його господарської діяльності слідчими податкової міліції ГУ ДФС у Києві не здійснюються.

    Запобіжний захід відносно правопорушника не обирався.

    Загалом працівники ГУ ДФС у Києві протягом 2020 року упередили розкрадання з бюджету ПДВ на суму 1 млрд грн.

    Як повідомлялося, у Києві одне з підприємств української федерації спорту ухилилось від сплати понад 3 млн гривень податку.

    Теги: ДФС Київ кримінал податки
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