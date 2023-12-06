Невирішення проблеми заборгованостей в енергетиці провокуватиме нові борги, – Український інститут майбутнього

За даними «Укренерго», борги учасників ринку перед компанією складають близько 60 млрд грн

Мова йде про багатомільярдні борги між підприємствами енергетичного сектору

Через невирішення проблем з боргами в енергетичній галузі з’являтимуться нові заборгованості, – експерт Через невирішення проблеми боргів в енергетичній галузі будуть виникати нові борги між енергетичними підприємствами. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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Він зауважив, що проблема боргів на енергетичному ринку нещодавно набула нового розвитку. Мова йде про багатомільярдні борги між підприємствами енергетичного сектору.

«Логічно, що боргів стане більше, а першопричина – невирішеність боргової кризи. От так одні борги можуть зумовити накопичення додаткових», – наголосив Прокіп.

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Він додав, що також на борги в енергетиці впливають споживачі, яких заборонено відключати за несплату і вони продовжують безкоштовно споживати електрику.

Раніше президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

За даними «Укренерго», борги учасників ринку перед компанією складають близько 60 млрд грн, тоді як сама «Укренерго» заборгувала енергетичним компаніям близько 50 млрд грн.