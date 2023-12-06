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Невирішення проблеми заборгованостей в енергетиці провокуватиме нові борги, – Український інститут майбутнього

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Невирішення проблеми заборгованостей в енергетиці провокуватиме нові борги, – Український інститут майбутнього
За даними «Укренерго», борги учасників ринку перед компанією складають близько 60 млрд грн
фото з відкритих джерел

Мова йде про багатомільярдні борги між підприємствами енергетичного сектору

Через невирішення проблем з боргами в енергетичній галузі з’являтимуться нові заборгованості, – експерт Через невирішення проблеми боргів в енергетичній галузі будуть виникати нові борги між енергетичними підприємствами. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. 

Він зауважив, що проблема боргів на енергетичному ринку нещодавно набула нового розвитку. Мова йде про багатомільярдні борги між підприємствами енергетичного сектору.

«Логічно, що боргів стане більше, а першопричина – невирішеність боргової кризи. От так одні борги можуть зумовити накопичення додаткових», – наголосив Прокіп.

Він додав, що також на борги в енергетиці впливають споживачі, яких заборонено відключати за несплату і вони продовжують безкоштовно споживати електрику.

Раніше президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

За даними «Укренерго», борги учасників ринку перед компанією складають близько 60 млрд грн, тоді як сама «Укренерго» заборгувала енергетичним компаніям близько 50 млрд грн.

Теги: Укренерго борг електроенергія

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