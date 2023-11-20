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«Укренерго» потрібно працювати над реструктуризацією кредитів замість підвищення тарифу для бізнесу – Гусак

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укренерго» потрібно працювати над реструктуризацією кредитів замість підвищення тарифу для бізнесу – Гусак
Після підвищення тарифів дохід «Укренерго» має скласти 58,7 млрд грн
фото з відкритих джерел

Експерт: «Укренерго» має зараз світову підтримку, і має максимально використати цю підтримку замість того, аби підвищувати тарифи

«Укренерго» має можливість реструктуризувати свою заборгованість, адже отримала підтримку міжнародної спільноти. Компанія має скористатися цим, замість того, аби підвищувати тариф на передачу та диспетчеризацію елетроенергії, що вдарить по залишках бізнесу в країні. Таке переконання висловив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Складається враження, що робиться все для того, щоб добити рештки промисловості в Україні, які ще намагаються працювати, зберігати робочі місця та сплачувати податки в бюджет. Ми не підтримуємо підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію для бізнесу. І вважаємо, що в нинішній ситуації тариф на передачу електроенергії має залишатися незмінним до закінчення воєнного стану», – наголосив Гусак.

Він підкреслив: «Укренерго» має зараз світову підтримку, і має максимально використати цю підтримку замість того, аби підвищувати тарифи.

«У цій ситуації компанія повинна робити наголос на залученні відповідної міжнародної допомоги. Тому що вони мають цю можливість, отримувати і кредити, і міжнародну допомогу, тоді як приватні українські компанії через війну фактично такої можливості не мають. Головне зараз – всім протриматися до перемоги, щоб після української перемоги було кому працювати в Україні», – акцентував Гусак.

Як відомо, НКРЕКП схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії. Після підвищення тарифів дохід «Укренерго» має скласти 58,7 млрд грн.

В свою чергу директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що підвищення тарифу Укренерго нічим не обгрунтоване і покликане просто приховати неефективність менеджменту, який хоче отримувати високі зарплати.

Теги: тарифи податки бюджет Укренерго

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