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«Укренерго» збільшило борг перед Гарантованим покупцем до 33,6 млрд грн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укренерго» збільшило борг перед Гарантованим покупцем до 33,6 млрд грн
У останній день жовтня компанією «Укренерго» було сплачено 100 млн грн
ілюстративне фото

«Укренерго» з початку року перераховано Гарпоку всього 3 млрд грн

«Укренерго» продовжує накопичувати борги перед ДП «Гарантований покупець» та станом на кінець першої декади листопада заборгованість виросла до 33,6 млрд грн, заявив Сова Станіслав, заступник директора з економіки та фінансів держпідприємства. 

«У нас борг на 1 жовтня був 31,7 млрд грн. На кінець жовтня 33 млрд грн. Зростання за жовтень на 1,7 млрд грн», – сказав він.

Водночас він повідомив, що в останній день жовтня компанією «Укренерго» було сплачено 100 млн грн, тоді як авансовий платіж мав скласти 1,2 млрд грн. Та при цьому на початку листопада компанією сплачено 500 млн грн в рахунок авансу жовтня.

«Тобто маємо ще зростання на 600 млн грн», – зазначив Сова.

Також він підкреслив, що «Укренерго» з початку року перераховано Гарпоку всього 3 млрд грн, хоча в тарифі на передачу «Укренерго» закладено значно більшу суму на здійснення потрібних розрахунків.

Нагадаємо, gрезидент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

Теги: Укренерго борг тарифи

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