Негода паралізувала дороги в трьох регіонах країни: рятувальники повідомили про ситуацію

По всій території України над ліквідацію наслідків негоди від ДСНС наразі працює майже 500 осіб

Внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях

Негода паралізувала дороги в трьох регіонах країни. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки потужної хурделиці, інформує ДСНС України.

Так, у Одеській області:

62 рази надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів та вилучили 145 авто;

Рух трасою М15 (Одеса - Рені) заборонений до подолання наслідків негоди.

Встановлено 2 пересувних пунктів обігріву за межами с. Знамянка та за межами с. Старокозаче.

Кіровоградська область:

19 разів надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів та вилучили 22 транспортних засобів, в яких перебувало 25 осіб;

тричі залучалися на ліквідацію наслідків ДТП.

Миколаївська область:

14 разів надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів та вилучили 22 транспортних засобів, в яких перебувало 25 осіб.

Загалом, по всій території України, на ліквідацію наслідків негоди та допомоги населенню, від ДСНС наразі працює майже 500 осіб а також 131 одиниця пожежної та іншої спец техніки.

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За інформацією Укренерго, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях. До відновлення залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, в Україні погіршуються погодні умови. У зв’язку з цим створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

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У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Крім того, через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва.

Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.