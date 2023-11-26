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Негода паралізувала дороги в трьох регіонах країни: рятувальники повідомили про ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Негода паралізувала дороги в трьох регіонах країни: рятувальники повідомили про ситуацію
По всій території України над ліквідацію наслідків негоди від ДСНС наразі працює майже 500 осіб
фото: ДСНС України

Внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях

Негода паралізувала дороги в трьох регіонах країни. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки потужної хурделиці, інформує ДСНС України.

Так, у Одеській області:

  •  62 рази надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів та вилучили 145 авто;
  • Рух трасою М15 (Одеса - Рені) заборонений до подолання наслідків негоди.
  • Встановлено 2 пересувних пунктів обігріву за межами с. Знамянка та за межами с. Старокозаче.

Кіровоградська область:

  • 19 разів надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів та вилучили 22 транспортних засобів, в яких перебувало 25 осіб;
  • тричі залучалися на ліквідацію наслідків ДТП.

Миколаївська область:

  • 14 разів надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів та вилучили 22 транспортних засобів, в яких перебувало 25 осіб.

Загалом, по всій території України, на ліквідацію наслідків негоди та допомоги населенню, від ДСНС наразі працює майже 500 осіб а також 131 одиниця пожежної та іншої спец техніки.

Негода паралізувала дороги в трьох регіонах країни: рятувальники повідомили про ситуацію фото 1

За інформацією Укренерго, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях. До відновлення залучено бригади обленерго.

Негода паралізувала дороги в трьох регіонах країни: рятувальники повідомили про ситуацію фото 2

Нагадаємо, в Україні погіршуються погодні умови. У зв’язку з цим створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Крім того, через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва. 

Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.

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Теги: дороги Одеса Миколаїв рятувальники Укренерго

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