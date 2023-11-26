Негода паралізувала дороги в трьох регіонах країни: рятувальники повідомили про ситуацію
Внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях
Негода паралізувала дороги в трьох регіонах країни. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки потужної хурделиці, інформує ДСНС України.
Так, у Одеській області:
- 62 рази надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів та вилучили 145 авто;
- Рух трасою М15 (Одеса - Рені) заборонений до подолання наслідків негоди.
- Встановлено 2 пересувних пунктів обігріву за межами с. Знамянка та за межами с. Старокозаче.
Кіровоградська область:
- 19 разів надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів та вилучили 22 транспортних засобів, в яких перебувало 25 осіб;
- тричі залучалися на ліквідацію наслідків ДТП.
Миколаївська область:
- 14 разів надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів та вилучили 22 транспортних засобів, в яких перебувало 25 осіб.
Загалом, по всій території України, на ліквідацію наслідків негоди та допомоги населенню, від ДСНС наразі працює майже 500 осіб а також 131 одиниця пожежної та іншої спец техніки.
За інформацією Укренерго, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях. До відновлення залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, в Україні погіршуються погодні умови. У зв’язку з цим створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.
У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.
Крім того, через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва.
Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.
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