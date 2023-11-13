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Ринкові умови в енергетиці дозволяють «Енергоатому» краще виплачувати борги – Герус

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ринкові умови в енергетиці дозволяють «Енергоатому» краще виплачувати борги – Герус
На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації
фото з відкритих джерел

Експерт: В пікові години електроенергія на ринку може бути дорожчою і відповідно це вплине на збільшення доходів «Енергоатому»

Компанія «Енергоатом» має використати регуляторні покращення на ринку електроенергії України для того, щоб до прогнозних 17 млрд грн боргу на кінець року додатково зменшити заборгованість на 0,5-1 млрд грн. Про це заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус, зазначивши, що майже всі блоки АЕС України на контрольованій території знаходяться в роботі. 

«Очевидно, коли в компанії працюють всі блоки, то в неї дохід збільшується. Сподіваємося, що запуститься ще 1 блок і вони всі будуть працювати. Окрім того, регулятором було прийнято рішення про перегляд прайс-кепів у деякі години, тобто економіка «Енергоатому» покращиться відносно того як ви планували (раніше – ред.). Хоча би через це регуляторне рішення», – сказав Герус.

За його словами, в пікові години електроенергія на ринку може бути дорожчою і відповідно це вплине на збільшення доходів «Енергоатому».

«Оскільки з’являються ці додаткові фактори, у вас генеруються додаткові кошти, то у вас буде і фінансова можливість додатково погасити борги. Хоча б в силу того, що прийняте регуляторне рішення», – додав Герус.

При цьому він повідомив, що буде звертатися до Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг з проханням, щоб вони порахували на скільки економіка компанії покращується після змін на ринку електроенергію.

«Якщо покращується, то тоді ви можете погасити й більше боргів. Це справедливо на мою думку. Мені здається, що 0,5-1 млрд грн додатково в цьому році ви б ще змогли», – підкреслив голова комітету.

Нагадаємо, 7 листопада президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України та не завадити стабільному проходженню опалювального сезону.

Теги: Кабмін економіка електроенергія Енергоатом Андрій Герус

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