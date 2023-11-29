Виконавчий директор Асоціації добувної промисловості оцінила наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії

Як відомо, Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу

«Укренерго» отримує допомогу від західних партнерів, і має змогу не підвищувати тариф на передачу електроенергії – експерт

Логіки у підвищенні тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу немає логіки, адже «Укренерго» має підтримку та допомогу від західних партнерів. А український бізнес зараз немає можливості залучити фінансування, і фактично знаходиться на межі виживання. Про це заявила виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

««Укренерго» – це чи не єдиний державний стейкхолдер, який отримує значну допомогу від міжнародних донорів у вигляді обладнання. Особисто я, коли почалася повномасштабна війна, з квітня місяця почала працювати у Відні в фонді «Енерджі комюніті» для підтримки енергетичної інфраструктури України. І вже на той час, за три місяці моєї співпраці з фондом, було відправлено в Україну 46 вантажівок з енергетичним обладнанням для українських енергетичних компаній, де одним із великих отримувачів було «Укренерго»», – розповіла Оринчак.

Вона підкреслила: на сьогоднішній день в «Укренерго» інвестують, вливають і надають великі обсяги допомоги. Ця допомога, за умови правильного використання, може допомогти компанії в утриманні тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії на поточному рівні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тому замість того, щоб підвищувати тарифи, я все-таки би радила менеджменту «Укренерго» зайти в більш тісну комунікацію з західними донорами, а не дотискати бізнес. Адже цей бізнес, попри дуже складні умови, допомагає ЗСУ, надає своїх людей для мобілізації, фактично втрачає професійний склад. А профорієнтація населення фактично на нулі. Це все призводить до стагнації в галузі», – пояснила експерт.

Оринчак підкреслила: підвищуючи тариф на передачу та диспетчеризацію електроенергії, а також тариф на вантажні залізничні перевезення, держава самостійно скоротить надходження, які зараз йдуть у бюджет. І таким чином фактично перекриваємо собі повітря – замість того, щоб підтримувати добувний сектор.

«Тому я звертаюся до менеджменту «Укренерго» та «Укрзалізниці». Будь ласка, краще давайте ми направимо сили на те, щоби допомагали нам західні партнери, а український бізнес не виживав, а ви допомагали йому працювати», – резюмувала Оринчак.

Як відомо, Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Після підвищення тарифів дохід державного монополіста «Укренерго» має скласти 58,7 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на погашення кредитів компанії – попри те, що наразі всі українські підприємства проводять реструктуризацію боргів.