НКРЕКП оскаржила ухвалу Окружного адмінсуду Києва щодо призупинення тарифів НЕК «Укренерго»



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Комісія, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, подала відповідну апеляційну скаргу

Комісія, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) категорично не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 червня 2019 року щодо задоволення заяви Акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів» щодо зупинення дії постанов НКРЕКП про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії та тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ДП «НЕК «Укренерго» на II півріччя 2019 року. НКРЕКП подала відповідну апеляційну скаргу. Про це йдеться в офіційній заяві Регулятора.

«НКРЕКП наголошує, що рішення про встановлення тарифів на послуги оператора системи передачі були прийняті у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про ринок електричної енергії» та враховують ключові складові для запуску та функціонування нової моделі конкурентного ринку електричної енергії».



В Комісії наголошують, що вживатимуть вичерпних заходів з метою якнайшвидшого врегулювання зазначеної ситуації, а ринок електричної енергії продовжує працювати.



Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва прийняв ухвалу про призупинення дії Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 07.06.2019 № 954 та від 07.06.2019 № 955.



В Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України висловили повну підтримку НКРКП, зазначивши, що вона діяла у межах своїх повноважень та у повній відповідності до Закону України «Про ринок електричної енергії».



«На жаль, активізувалися деякі зацікавлені сторони, які намагаються нівелювати зусилля та успіхи держави у напрямку енергетичної євроінтеграції. Впевнені, що НКРЕКП зможе захистити державні інтереси в апеляційній інстанції», - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Міністерства.