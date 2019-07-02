У ДП «Гарантований покупець» впевнені у скасуванні ухвали суду щодо тарифів «Укренерго»



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Ухвала була прийнята на забезпечення адміністративного позову АТ «Нікопольський завод феросплавів»

Ухвала була прийнята з порушеннями норм матеріального та процесуального права - ДП «Гарантований покупець»

Ухвала Окружного адміністративного суду Києва, якою призупинено дію постанов НКРЕКП про встановлення тарифів для НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя, значно ускладнює роботу держпідприємства «Гарантований покупець». Про це йдеться у заяві держкомпанії.

Відповідна ухвала прийнята на забезпечення адміністративного позову АТ «Нікопольський завод феросплавів» (№640/11330/19).

«Фахівці ДП «Гарантований покупець», проаналізувавши відповідне рішення суду та обставини його прийняття, дійшли висновку, що воно прийнято з порушеннями норм матеріального та процесуального права» - заявляють у держкомпанії.

Держпідприємство «Гарантований покупець» висловлює впевненість, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання ринків енергетики та комунальних послуг, оскаржить ухвалу Окружного адмінсуду Києва в апеляційних інстанціях й ухвала суду першої інстанції буде скасована.

«ДП «Гарантований покупець» сподівається - Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків енергетики та комунальних послуг буде і надалі здійснювати рішучі дії по захисту нового конкурентного ринку електроенергії» - йдеться в заяві, яка розміщена на Інтернет-сайті компанії.

Нагадаємо, 1 липня в рамках другого етапу енергореформи почав роботу оптовий ринок електроенергії, який включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Задля забезпечення безперебійної роботи усіх сегментів нового ринку Кабінет міністрів створив на базі держпідприємства «Енергоринку» два державних підприємства для роботи у новій моделі оптового ринку електроенергії - ДП «Оператор ринку» та ДП «Гарантований покупець».