Новий ринок електроенергії. Герус запевняє, що колапсу немає



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Герус заявив, що НКРЕКП уже підготувало проект постанови про нові тарифи для «Укренерго» з 1 серпня

Представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус заявив, що заява НЕК «Укренерго» про можливий колапс на ринку електроенергії через рішення Окружного адмінсуду Києва про зупинку рішення регулятора НКРЕКП про підвищення тарифів для цієї компанії є політичним, колапсу не буде.

Про це Герус написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

«У нас так завжди, як тільки питання стосується тарифів монополістів, то це «колапс». А як ростуть тарифи для споживачів, то це «реформа». Ніякого колапсу не буде», - зазначив він.

За його словами, це рішення буде оскаржено, ймовірно, вже 3 липня і стосується фінансових доходів однієї компанії, не змінюючи ні моделі ринку, ні роботи електростанцій.

Герус додав, що НКРЕКП уже підготувало проект постанови про нові тарифи для «Укренерго» з 1 серпня, і компанія отримає всі недоотримані тарифні гроші й розрахується з усіма своїми контрагентами.

Водночас представник президента зазначив, що проблеми із запуском 1 липня нової моделі ринку існують. За його даними, за ніч 2 липня диспетчер «Укренерго» дав 40 аварійних команд диспетчеру «Укргідроенерго» з підйому і розвантаження потужностей, тоді як раніше таких команд було 2-4.

«З тієї інформації, яку я отримую, зростання кінцевих тарифів на електроенергію набагато перевищує всі обіцянки чиновників і «немонополістов». Завтра обговоримо це публічно - чи можна таке вважати реформою», - додав Герус, не уточнивши показників.

Нагадаємо, 1 липня в Україні почала діяти нова модель ринку електроенергії. Ціни на електроенергію більше не встановлює державний регулятор НКРЕКП: відтепер виробники продають свій товар за двосторонніми контрактами на вільному ринку.

В перший день роботи нової системи ціна на електроенергію теплових електростанцій на 25% впала. Падіння ціни сталося через виведення на ринок втричі дешевшої електроенергії АЕС. Торги на внутрішньодобовому ринку спіткали технічні проблеми: деякі учасники ринку подали некоректні заявки, а модуль перевірки граничних цін дав збій. Внаслідок цього ДП «Оператор ринку» на пару годин зупинив торги на внутрішньодобовому ринку.

Сьогодні ж, 2 липня, з’явилась інформація, що Окружний адмінсуд Києва задовольнив клопотання Нікопольського заводу феросплавів призупинив постанови НКРЕКП про встановлення на друге півріччя 2019 року тарифів для оператора системи передачі електроенергії НЕК «Укренерго». Ковальчук заявив, що це призведе до колапсу нового ринку електричної енергії.