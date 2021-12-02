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    Економіка та фінанси

    «Нова пошта» запроваджує нові тарифи з 1 січня: що зміниться

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вартість посилок популярних габаритів зменшиться - «Нова пошта» запроваджує нові тарифи з 1 січня: що зміниться
    Вартість посилок популярних габаритів зменшиться
    фото: novaposhta

    З нового року буде запроваджено три нові тарифні зони

    Компанія «Нова пошта» з 1 січня 2022 року змінює тарифи: вартість буде розраховуватися в залежності від пунктів призначення за трьома новими тарифними зонами, повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що буде введено три нові тарифні зони:

    • По місту та його передмістю.
    • Між містами України.
    • З/в селище міського типу або село.

    При доставці у межах міста та його передмістя вводиться три тарифи за вагою посилок: маленька – до 2 кг, середня – до 10 кг і велика – до 30 кг.

    Вартість посилок популярних габаритів зміниться: наприклад, посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 гривень. Посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 гривень. Причому в ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 гривень.

    Також компанією вводиться нова послуга з доставки документів за 40 гривень. Ціна буде фіксованою на весь рік, а в її вартість вже включений картонний конверт.

    З 1 січня 2022 року компанія змінює тарифікацію на доставку та забір посилок кур'єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур'єра не потрібно прив'язуватися до ваги. За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація йде вже як вантажу.

    Також доставка кожної посилки в експрес-накладній з кількома місцями стане тарифікуватися по-новому. Буде оцінюватися кожна посилка за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою – за базовим тарифом, всі інші – за зниженим.

    Ще «Нова пошта» продовжила акційний тариф на доставку в поштомати за 35 гривень, а також накладений платіж без комісії на перший квартал 2022 року. З 1 квітня вартість доставки в поштомат буде 45 гривень.

    Компанія оголосила про зміну тарифу за доставку, коли покупці відразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром. З 2022 року вартість складе 15 гривень.

    Раніше «Нова пошта» показала, як роботи сортують відправлення (відео).

    Теги: тарифи Нова пошта село пошта
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    «Нова пошта» запроваджує нові тарифи з 1 січня: що зміниться