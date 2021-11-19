«Нова пошта» попереджає про нову шахрайську схему з посилками

Визначити підроблені документи вкрай складно – оператор Нової пошти не має таких компетенцій

У компанії «Нова пошта» повідомили, що виявили нову шахрайську схему. Це сталося після внутрішнього розслідування після того, як один клієнтів заявив про втрату тонни горіхів. Про це повідомила пресслужба відомства.

Працює вона наступним чином:

шахраї під виглядом покупця знаходять товар на маркетплейсі (як правило, дорогий);

зв'язуються із продавцем, кажуть, що хочуть купити товар, і пропонують зробити йому передоплату на банківську картку. Але як умову передоплати просять надати номер експрес-накладної про відправку товару, щоб нібито убезпечити себе від шахрайства продавця;

при відправці просять продавця вказати одержувачем себе, запевняючи, що ризику ніякого немає, адже вантаж відправляється фактично самому собі і ніхто інший його отримати не зможе;

і тільки після того, як передоплата на картку буде зроблена, потрібно буде змінити дані одержувача в мобільному додатку або бізнес-кабінеті.

В тому випадку, якщо продавець погоджується й робить усе, що йому сказали (відправляє вантаж і скидає шахраям експрес-накладну), вони оперативно підробляють документи та забирають вантаж замість нього.

«Визначити підроблені документи вкрай складно – оператор Нової пошти не має таких компетенцій та технічних засобів, він може лише зіставити ПІБ з паспорта з ПІБ зазначеного одержувача. Важливий момент: у таких схемах шахраї просять оцінювати вантаж за мінімальною вартістю, щоби менше платити за доставку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, один із клієнтів «Нової пошти» поскаржився на втрату цінної посилки вартістю 180 тис. грн та відсутність допомоги зі сторони працівників пошти у пошуках втраченого

Нагадаємо, в Україні діє нова шахрайська компанія, яка проводиться від імені «Нової пошти». Як повідомили представники компанії, шахраї від імені поштового оператора розповсюджують у месенджерах інформацію про нібито акцію, в якій можна виграти гроші.

Нагадаємо, «Нова пошта» зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines.

Раніше повідомлялося, що у «Нової пошти» хочуть відібрати популярну функцію.

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