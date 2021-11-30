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    «Нова пошта» показала, як роботи сортують відправлення (відео)

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    &laquo;Нова пошта&raquo; роботизує сортування відправлень - «Нова пошта» показала, як роботи сортують відправлення (відео)
    «Нова пошта» роботизує сортування відправлень
    фото компанії

    Компанія впроваджує роботів для сортування посилок та вантажів

    «Нова пошта» роботизує свої термінали. Наразі роботи вже працюють на 20 терміналах компанії, а до кінця року з’являться ще на 10. У планах компанії – створити повністю роботизований сортувальний центр.

    В залежності від ваги посилки компанія використовує різні види роботів. На зонах сортування дрібних відправлень використовується робот-train, який складається з двох секцій. Це власна розробка «Нової пошти» та українського виробника SBR.

    Працівник викладає посилку на робота, який відвозить її до сканеру та переміщує у бокс, який відповідає за певний географічний напрямок.

    Працюють роботи на спеціальній платформі із монорельсою, яка одночасно служить їх зарядкою. Наразі працюють 272 таких роботи, а їх використання дозволило збільшити продуктивність сортування дрібних посилок удвічі, зазначають у компанії.

    Для сортування відправлень до 30 кг використовуються роботи-піруети української компанії Deus Robots. Таку назву вони отримали, оскільки можуть обертатися навколо своєї осі.

    Зі стрічки вивантаження посилка потрапляє на робота. Далі він під’їжджає для сканування посилки і потім викладає її на роликовий конвеєр, з якого відправлення потрапляє безпосередньо в спеціальну сумку для доставки.

    Окрім того, у листопаді у Дніпрі відкрився термінал із повністю роботизованою зоною вантажних відправлень: 50 робовізків переміщують вантажі всередині терміналу із зони вивантаження у зону завантаження. Вони пересуваються магнітною стрічкою та можуть перевозити одночасно на собі до 300 кг і ще тонну тягнути за собою.

    За добу такі робовізки здатні перевезти до 5 тис. вантажів.

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    Теги: Нова пошта
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    «Нова пошта» показала, як роботи сортують відправлення (відео)