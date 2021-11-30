«Нова пошта» показала, як роботи сортують відправлення (відео)

Компанія впроваджує роботів для сортування посилок та вантажів

«Нова пошта» роботизує свої термінали. Наразі роботи вже працюють на 20 терміналах компанії, а до кінця року з’являться ще на 10. У планах компанії – створити повністю роботизований сортувальний центр.

В залежності від ваги посилки компанія використовує різні види роботів. На зонах сортування дрібних відправлень використовується робот-train, який складається з двох секцій. Це власна розробка «Нової пошти» та українського виробника SBR.

Працівник викладає посилку на робота, який відвозить її до сканеру та переміщує у бокс, який відповідає за певний географічний напрямок.

Працюють роботи на спеціальній платформі із монорельсою, яка одночасно служить їх зарядкою. Наразі працюють 272 таких роботи, а їх використання дозволило збільшити продуктивність сортування дрібних посилок удвічі, зазначають у компанії.

Для сортування відправлень до 30 кг використовуються роботи-піруети української компанії Deus Robots. Таку назву вони отримали, оскільки можуть обертатися навколо своєї осі.

Зі стрічки вивантаження посилка потрапляє на робота. Далі він під’їжджає для сканування посилки і потім викладає її на роликовий конвеєр, з якого відправлення потрапляє безпосередньо в спеціальну сумку для доставки.

Окрім того, у листопаді у Дніпрі відкрився термінал із повністю роботизованою зоною вантажних відправлень: 50 робовізків переміщують вантажі всередині терміналу із зони вивантаження у зону завантаження. Вони пересуваються магнітною стрічкою та можуть перевозити одночасно на собі до 300 кг і ще тонну тягнути за собою.

За добу такі робовізки здатні перевезти до 5 тис. вантажів.