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    Події в Україні

    Викрадено горіхів на майже 200 тис. грн. Українець розповів про конфлікт із «Новою поштою»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Клієнт вимагає компенсувати йому вартість посилки - Викрадено горіхів на майже 200 тис. грн. Українець розповів про конфлікт із «Новою поштою»
    Клієнт вимагає компенсувати йому вартість посилки
    фото: agropolit.com

    Представники пошти підключили службу безпеки до пошуку посилки

    Один із клієнтів «Нової пошти» поскаржився на втрату цінної посилки вартістю 180 тис. грн та відсутність допомоги зі сторони працівників пошти у пошуках втраченого. Про це Sasha Toje написав на сторінці у Facebook.

    «За участі ваших працівників вкрали пакет вартістю 180 тис. грн. Ваші працівники не надали жодної інформації, яка б допомогла знайти злочинця та повернути пакет (відео досі немає, реакції на дії працівника, який віддав пакет без перевірки документів), але все розглянемо це на цьому епізоді, і спочатку компенсуйте мені вартість посилки та доставки», – написав розгніваний клієнт.

    Він також додав, що у посилці були волоські горіхи. «По ідеї, як тільки прийшов у відділ і зрозумів, що пакет вкрали (а це була купа волоських горіхів! ), відео з номерними знаками авто злочинця треба було з поліцією і номер машини передати гарпуну, тоді був би хоч якийсь шанс когось знайти. «Нова пошта» знайшла інший спосіб – відео видають тільки на офіційний запит на юридичну адресу «Нової пошти», а вже п'ятий день не доставляють» – написав Саша.

    У свою чергу у коментарях під постом чоловіка, представники «Нової пошти» повідомили, що подали запит до служби безпеки і заявили, що завжди готові прийти на допомогу клієнтові, а у чоловіка склалася хибна думка про них. «Отакої! Шкода, що у Вас склалася така думка. Завжди готові прийти клієнту на допомогу…Вже подали запит до колег зі служби безпеки з даного приводу та очікуємо на відповідь. Щойно отримаємо інформацію, одразу Вам напишемо. Будь ласка, необхідно дещо зачекати», – повідомили представники пошти.

    Нагадаємо, історія, як пенсіонер після інфаркту тягнув замість кур’єра «Нової пошти» на п’ятий поверх холодильник, отримала несподівану розв’язку.

    Нагадаємо, в Україні діє нова шахрайська компанія, яка проводиться від імені «Нової пошти». Як повідомили представники компанії, шахраї від імені поштового оператора розповсюджують в месенджерах інформацію про нібито акцію, в якій можна виграти гроші.

    Нагадаємо, «Нова пошта» зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines.

    Раніше повідомлялося, що у «Нової пошти» хочуть відібрати популярну функцію.

    Як відомо, з 1 лютого 2022 року планується ввести збір кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень. Під приводом підвищення ефективності боротьби з контрабандою, держава збирається ретельніше відстежувати, що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону.


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    Теги: гроші Нова пошта пошта
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    Викрадено горіхів на майже 200 тис. грн. Українець розповів про конфлікт із «Новою поштою»