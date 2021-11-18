Викрадено горіхів на майже 200 тис. грн. Українець розповів про конфлікт із «Новою поштою»

Представники пошти підключили службу безпеки до пошуку посилки

Один із клієнтів «Нової пошти» поскаржився на втрату цінної посилки вартістю 180 тис. грн та відсутність допомоги зі сторони працівників пошти у пошуках втраченого. Про це Sasha Toje написав на сторінці у Facebook.

«За участі ваших працівників вкрали пакет вартістю 180 тис. грн. Ваші працівники не надали жодної інформації, яка б допомогла знайти злочинця та повернути пакет (відео досі немає, реакції на дії працівника, який віддав пакет без перевірки документів), але все розглянемо це на цьому епізоді, і спочатку компенсуйте мені вартість посилки та доставки», – написав розгніваний клієнт.

Він також додав, що у посилці були волоські горіхи. «По ідеї, як тільки прийшов у відділ і зрозумів, що пакет вкрали (а це була купа волоських горіхів! ), відео з номерними знаками авто злочинця треба було з поліцією і номер машини передати гарпуну, тоді був би хоч якийсь шанс когось знайти. «Нова пошта» знайшла інший спосіб – відео видають тільки на офіційний запит на юридичну адресу «Нової пошти», а вже п'ятий день не доставляють» – написав Саша.

У свою чергу у коментарях під постом чоловіка, представники «Нової пошти» повідомили, що подали запит до служби безпеки і заявили, що завжди готові прийти на допомогу клієнтові, а у чоловіка склалася хибна думка про них. «Отакої! Шкода, що у Вас склалася така думка. Завжди готові прийти клієнту на допомогу…Вже подали запит до колег зі служби безпеки з даного приводу та очікуємо на відповідь. Щойно отримаємо інформацію, одразу Вам напишемо. Будь ласка, необхідно дещо зачекати», – повідомили представники пошти.

Нагадаємо, історія, як пенсіонер після інфаркту тягнув замість кур’єра «Нової пошти» на п’ятий поверх холодильник, отримала несподівану розв’язку.

Нагадаємо, в Україні діє нова шахрайська компанія, яка проводиться від імені «Нової пошти». Як повідомили представники компанії, шахраї від імені поштового оператора розповсюджують в месенджерах інформацію про нібито акцію, в якій можна виграти гроші.

Нагадаємо, «Нова пошта» зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines.

Раніше повідомлялося, що у «Нової пошти» хочуть відібрати популярну функцію.

Як відомо, з 1 лютого 2022 року планується ввести збір кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень. Під приводом підвищення ефективності боротьби з контрабандою, держава збирається ретельніше відстежувати, що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону.