Нардеп Рабінович заклеїв собі рота (відео)

Нардеп Вадим Рабінович прийшов на телеканал з пластирем, щоб публічно заліпити собі рота

Рабінович висловив протест проти закриття телеканалів Медведчука

Народний депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович заклеїв собі рота під час телешоу «Народ проти» в ефірі телеканалу «Україна 24».

У такий спосіб Рабінович висловив протест проти «закриття трьох телеканалів».

«У нас, на жаль, закрили ті канали, які критикували (владу – ред.), журналісти – 1,5 тис. осіб – залишилися без роботи, – заявив Рабінович. – На знак протесту проти цих 1,5 тис. я просиджу всю передачу так, як сидять 9/10 нашої країни – із заклеєним ротом».

Днями нардеп Шуфрич посварився зі «слугою народу» у прямому ефірі. Шуфрич не витримав перебивань і зупинив «слугу народу» викриками: «Так закрийте вже рота!».

Нагадаємо, на початку лютого 2021 року РНБО запровадило санкції проти телеканалів з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука – «112 Україна», NewsOne та Zik.

У Єдиному державному реєстрі судових рішень є повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

До слова, Бойко та Рабінович – найбільші прогульники парламентських засідань.