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    Нардеп Рабінович заклеїв собі рота (відео)

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    Нардеп Вадим Рабінович прийшов на телеканал з пластирем, щоб публічно заліпити собі рота - Нардеп Рабінович заклеїв собі рота (відео)
    Нардеп Вадим Рабінович прийшов на телеканал з пластирем, щоб публічно заліпити собі рота
    Скріншот з відео

    Рабінович висловив протест проти закриття телеканалів Медведчука

    Народний депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович заклеїв собі рота під час телешоу «Народ проти» в ефірі телеканалу «Україна 24».

    У такий спосіб Рабінович висловив протест проти «закриття трьох телеканалів».

    «У нас, на жаль, закрили ті канали, які критикували (владу – ред.), журналісти – 1,5 тис. осіб – залишилися без роботи, – заявив Рабінович. – На знак протесту проти цих 1,5 тис. я просиджу всю передачу так, як сидять 9/10 нашої країни – із заклеєним ротом».

    Днями нардеп Шуфрич посварився зі «слугою народу» у прямому ефірі. Шуфрич не витримав перебивань і зупинив «слугу народу» викриками: «Так закрийте вже рота!».

    Нагадаємо, на початку лютого 2021 року РНБО запровадило санкції проти телеканалів з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука – «112 Україна», NewsOne та Zik.

    У Єдиному державному реєстрі судових рішень є повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

    До слова, Бойко та Рабінович – найбільші прогульники парламентських засідань.

    Теги: Віктор Медведчук телебачення Вадим Рабінович РНБО санкції депутат пропаганда політика протест Україна Опозиційна платформа — За життя
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    Нардеп Рабінович заклеїв собі рота (відео)