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    Економіка та фінанси

    ОГХК: проведено зміну керівництва Вільногірського гірничо-металургійного комбінату через підозри в корупції

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    ОГХК: проведено зміну керівництва Вільногірського гірничо-металургійного комбінату через підозри в корупції
    Фото umcc-titanium.com

    ОГХК є одним з найбільших виробників титанової сировини у світі

    В АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» змінили трьох керівників Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. Директора підприємства та його заступників з комерції та безпеки звільнили через грубе порушення трудових обов'язків і можливих корупційних ризиків.

    Новим директором підприємства призначено Володимира Криштоп, повідомили в прес-службі АТ «ОГХК».

    «Напередодні приватизації підприємства нам вкрай необхідно, щоб всі департаменти «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» працювали злагоджено, заради єдиного загального результату. Якщо немає розуміння і довіри, то і цілі не досягнемо. Розуміючи це, ми прийшли до спільного рішення правління – провести кадрові зміни на Вільногірському філії. Новим керівником призначений Криштоп Володимир. Це людина з відмінним досвідом управлінця і надійною репутацією», – повідомив т.в.о. голови правління АТ «ОГХК» Артур Сомов.

    Підставою для звільнення стали грубі порушення трудових обов'язків керівника підприємства (Прокопенка О.І.), заступника керівника з комерції (Золотоноші К.М.) та заступника керівника з безпеки (Баранника М.М.).

    Відзначимо, ОГХК є одним з найбільших виробників титанової сировини у світі. У структуру ОГХК входять Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК. Фонд державного майна назвав ОГХК одним з перших в черзі на приватизацію в 2021 році. Завдяки очищенню підприємства від корупційних схем і розкриття інформації про це активі, Фонд держмайна констатує високу зацікавленість з боку потенційних інвесторів, більшість з яких іноземні.

    Джерело: УНІАН

    Теги: кадрові зміни Фонд державного майна звільнення
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