«Слуги народу» хочуть розширити конституційні повноваження Зеленського

Нардепи пропонують внести зміни до статей 85 та 106 Конституції

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині розширення повноважень президента України.

Документ № 5133 був зареєстрований 22 лютого.

Співавторами законопроєкту зазначено першого віцеспікера Ради Руслана Стефанчука, представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського та нардепів із фракції «Слуги народу».

Метою документа є «закріплення особливого порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань президентом України за згодою Верховної Ради».

На думку авторів, це повинно забезпечити «максимальну незалежність зазначених державних правоохоронних органів, не порушуючи балансу конституційних повноважень глави держави та парламенту України».

Нардепи пропонують внести зміни до статей 85 та 106 Конституції.

Йдеться про надання президенту України повноважень призначати та звільняти керівників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань за згодою Верховної Ради (зміни до статті 106 Конституції).

У статті 85 Основного закону пропонується виписати повноваження ВР надавати згоду на призначення і звільнення президентом директорів НАБУ та ДБР.

Кандидат на призначення має пройти конкурсний відбір.

Варто зазначити, що в лютому 2020 року Верховна Рада відмовилася надсилати на доопрацювання проєкт змін до Конституції про повноваження президента утворювати незалежні регуляторні органи, а також призначати керівників НАБУ і ДБР.

Тоді відповідний законопроєкт отримав негативну оцінку Конституційного суду.