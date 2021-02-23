Кабмін призначив нового тимчасового керівника Держкосмосу

Володимир Міхеєв до призначення перебував на посаді заступника глави Держкосмосу

Посадовець керуватиме Держкосмосом до призначення в установленому порядку голови агентства

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль призначив тимчасового виконувача обов'язків керівника Державного космічного агентства (Держкосмосу). Тимчасовим керівником агентства було призначено Володимира Міхеєва.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Міхеєв керуватиме Держкосмосом до призначення в установленому порядку голови агентства. До цього Міхеєв перебував на посаді заступника глави Держкосмосу.

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного космічного агентства України, виконання обов’язків голови Держкосмосу на заступника голови зазначеного агентства Міхеєва Володимира Сергійовича», – йдеться в тексті розпорядження.

Як відомо, 17 листопада 2020 року Кабмін звільнив Володимира Усова з посади голови Держкосмосу. Після звільнення Усова обов'язки голови Держкосмосу виконував Михайло Лев.

Згодом стало відомо, що ексголова Державного космічного агентства України Володимир Усов оскаржує своє звільнення з посади.

Усов просить суд поновити його на посаді та стягнути з Держагентства середній заробіток за час вимушеного прогулу.