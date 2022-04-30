Ціни на пальне зростуть: Кабмін підвищив торговельну надбавку

Для бензинів торговельна надбавка зросла з 4,55 до 6,50 грн з урахуванням ПДВ

Бензин подорожчає на 40%

Кабінет міністрів України підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% для запобігання дефіциту на автозаправних станціях. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«З метою запобігання дефіциту палива, що реалізується через мережу автозаправних станцій, прийняв рішення про підвищення граничного рівня торговельних надбавок, які нараховуються до середньої вартості 1 літра палива, зокрема, дизпалива з 5 до 7 гривень з урахуванням ПДВ (на 40%) та бензинів автомобільних з 4,55 до 6,50 гривень з урахуванням ПДВ (на 42,8%)», - написав він.

Як повідомлялося, дефіцит пального спричинено ворожими обстрілами паливної інфраструктури Україниі і, як запевняє міністерка економіки Юлія Свириденко, протягом тижня його мають ліквідовати.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що систему постачання пального в Україну вдасться забезпечити протягом найближчих одного-двох тижнів.

На столичних АЗС спостерігаються величезні черги через дефіцит пального.