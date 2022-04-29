  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Коли в Україні буде вдосталь пального: відповідь президента

    Автомобілістам треба ще трохи потерпіти - Коли в Україні буде вдосталь пального: відповідь президента
    Автомобілістам треба ще трохи потерпіти
    фото з відкритих джерел

    Постачання налагодиться максимум за два тижні

    Систему постачання пального в Україну вдасться забезпечити протягом найближчих одного-двох тижнів. Про це у вечірньому відеозверненні 29 квітня сказав президент Володимир Зеленський.

    «Уряд України сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги та зростання цін на заправках є в багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання та зберігання пального. Росія також заблокувала наші порти, і тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня, максимум, двох буде забезпечена така система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту», – сказав Зеленський.

    Президент наголосив, що після ракетного удару російських агресорів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу – це складне завдання.

    «Але урядовці разом із постачальниками пального, разом із трейдерами та мережами мають виконати й це завдання, хоч би як було складно. Впевнений, виконають. Маємо брати у Європейському Союзі стільки пального, скільки необхідно зараз для наших громадян», – сказав президент.

    Нагадаємо, напередодні на столичних АЗС утворилися величезні черги (відео).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коли в Україні буде вдосталь пального: відповідь президента