Коли в Україні буде вдосталь пального: відповідь президента

Постачання налагодиться максимум за два тижні

Систему постачання пального в Україну вдасться забезпечити протягом найближчих одного-двох тижнів. Про це у вечірньому відеозверненні 29 квітня сказав президент Володимир Зеленський.

«Уряд України сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги та зростання цін на заправках є в багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання та зберігання пального. Росія також заблокувала наші порти, і тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня, максимум, двох буде забезпечена така система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що після ракетного удару російських агресорів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу – це складне завдання.

«Але урядовці разом із постачальниками пального, разом із трейдерами та мережами мають виконати й це завдання, хоч би як було складно. Впевнений, виконають. Маємо брати у Європейському Союзі стільки пального, скільки необхідно зараз для наших громадян», – сказав президент.

Нагадаємо, напередодні на столичних АЗС утворилися величезні черги (відео).

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