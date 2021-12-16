Опалювальний сезон. Голова «Нафтогазу» розповів про найгірший сценарій

«Якщо у лютому дійсно два тижні будуть морози 15 градусів…»

Голова правляння НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко не виключає проблем під час проходження Україною опалювального сезону. Про це керівник «Нафтогазу» повідомив в етері токшоу «Право на владу».

Керівник «Нафтогазу» зазначив, що вже 20 років працює у сфері енергетики, тому знає, що щороку взимку енергетична система України стикається із певними ризиками.

«Але при всьому цьому, не дивлячись на прогнози щодо катастрофи, в Україні зараз, ми бачимо, все працює. Казали, що вчасно не почнеться опалювальний сезон але в більшості випадків він почався», – наголосив Вітренко.

Керівник «Нафтогазу» додав, що поточні енергетичні проблеми є об’єктивними, адже у порівнянні з минулим роком газ на європейських ринках подешевшав щонайменше всемеро. Вітренко також визнав, що повністю виключати ризики, пов’язані із проходженням Україною опалювального сезону наразі, звиччайно, не можна.

«В енергетиці завжди є ризик того, що будуть проблеми. Якщо в лютому будуть два тижні дійсно морози по 15 градусів, то дійсно будуть проблеми. Але вони були б такі ж проблеми і три роки тому, і 10 років тому. Тому, що немає таких енергетичних систем в світі, які б проектувалися так, щоб не було ніяких проблем, не дивлячись на температуру. Бо для цього потрібні нереальні запаси газу, нереальні сховища», – наголосив голова «Нафтогазу».

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що за нормальних обставин Україні вистачить наявних запасів газу для проходження опалювального сезону.

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