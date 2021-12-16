  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Опалювальний сезон. Голова «Нафтогазу» розповів про найгірший сценарій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За словами Вітренка, певні побоювання щодо проходження Україною опалювального сезону виникають щороку - Опалювальний сезон. Голова «Нафтогазу» розповів про найгірший сценарій
    За словами Вітренка, певні побоювання щодо проходження Україною опалювального сезону виникають щороку
    фото: скріншот з відео

    «Якщо у лютому дійсно два тижні будуть морози 15 градусів…»

    Голова правляння НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко не виключає проблем під час проходження Україною опалювального сезону. Про це керівник «Нафтогазу» повідомив в етері токшоу «Право на владу».

    Керівник «Нафтогазу» зазначив, що вже 20 років працює у сфері енергетики, тому знає, що щороку взимку енергетична система України стикається із певними ризиками.

    «Але при всьому цьому, не дивлячись на прогнози щодо катастрофи, в Україні зараз, ми бачимо, все працює. Казали, що вчасно не почнеться опалювальний сезон але в більшості випадків він почався», – наголосив Вітренко.

    Керівник «Нафтогазу» додав, що поточні енергетичні проблеми є об’єктивними, адже у порівнянні з минулим роком газ на європейських ринках подешевшав щонайменше всемеро. Вітренко також визнав, що повністю виключати ризики, пов’язані із проходженням Україною опалювального сезону наразі, звиччайно, не можна.

    «В енергетиці завжди є ризик того, що будуть проблеми. Якщо в лютому будуть два тижні дійсно морози по 15 градусів, то дійсно будуть проблеми. Але вони були б такі ж проблеми і три роки тому, і 10 років тому. Тому, що немає таких енергетичних систем в світі, які б проектувалися так, щоб не було ніяких проблем, не дивлячись на температуру. Бо для цього потрібні нереальні запаси газу, нереальні сховища», – наголосив голова «Нафтогазу».

    Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що за нормальних обставин Україні вистачить наявних запасів газу для проходження опалювального сезону.

    Читайт також:
    Теги: Нафтогаз України опалювальний сезон Юрій Вітренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Опалювальний сезон. Голова «Нафтогазу» розповів про найгірший сценарій