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    Європейська ціна кубометра газу сягнула 23 грн. Вітренко пояснив, до чого готуватись українцям

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    Вартість газу буде різною залежно від регіону України - Європейська ціна кубометра газу сягнула 23 грн. Вітренко пояснив, до чого готуватись українцям
    Вартість газу буде різною залежно від регіону України
    Фото з відкритих джерел

    Ціна на газ для населення в опалювальному сезоні складе 7,4 грн

    Глава правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що ціна на газ для населення в опалювальному сезоні складе 7,4 грн.

    За його словами, це в три рази нижче, ніж поточна вартість на спотових ринках. Про Вітренко заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера»

    «Для потреб населення ціна буде 7,4 грн. Це в три рази менше, ніж поточна спотова ринкова ціна», – сказав Вітренко.

    Якщо підприємства теплокомуненерго будуть брати газ для потреб бюджетних організацій, то вони можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 грн.

    Нагадаємо, газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії», встановила тариф на газ для своїх клієнтів у вересні 2021 року на рівні 12 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку). Ціна на 22 копійки вища, ніж у серпні (11,78 гривень за кубометр).

    Також постачальники газу оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення. У вересні ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими.

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    Теги: газ тарифи Нафтогаз України Юрій Вітренко
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    Європейська ціна кубометра газу сягнула 23 грн. Вітренко пояснив, до чого готуватись українцям