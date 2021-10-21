Вітренко спрогнозував, коли ціни на газ для населення будуть «на прийнятному рівні»

«Нафтогаз України» чекає на стабілізацію цін на блакитне паливо

НАК «Нафтогаз України» розраховує, що до травня наступного року ціна на газ стабілізується, що дозволить компанії встановити в річному тарифі для населення прийнятну вартість. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в інтерв’ю DW Ukrainian.

«Ми сподіваємося, що до травня ціна нормалізується, і коли ми будемо фіксувати ціни на наступний період, ми це будемо робити на прийнятному рівні для більшості українських споживачів», – сказав він.

До слова, у «Нафтогазі» здивовані чутками про експропріацію газу у приватних компаній.

Також повідомлялося, що У Вінниці через борги за газ людям доводиться стояти у довжелезних чергах (відео).

Раніше Вітренко озвучив важливу заяву щодо імпорту газу.

Як відомо, через боргові проблеми на газовому ринку вже збанкрутувало багато постачальників газу, вони більше не можуть купувати ресурс на ринку, щоб потім забезпечувати потреби населення. Тому споживачів компаній-банкрутів автоматично перевели до «постачальника останньої надії» (ПОН), функції якого виконує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – дочка НАК «Нафтогаз України». Але споживачів ніхто про це не повідомляє, йдеться у матеріалі «Главкому» «Алло, у вас великий борг за газ! Чому українцям почали телефонувати колектори».

Як заявляв експрем’єр-міністр Володимир Гройсман, експропріація газу у приватних компаній може стане частиною масштабної корупційної оборудки з подальшим перепродажем цього газу за завищеними цінами.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів, які категорії споживачів можуть розраховувати на гарантований газовий ресурс від компанії.