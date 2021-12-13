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    Опалювальний сезон в Україні. Вітренко зробив важливу заяву

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    Вітренко вважає, що країні вистачить газу до завершення опалювального сезону - Опалювальний сезон в Україні. Вітренко зробив важливу заяву
    Вітренко вважає, що країні вистачить газу до завершення опалювального сезону
    фото: скріншот з відео

    «Наразі запаси газу в українських сховищах є достатніми»

    За нормальних обставин Україні вистачить наявних запасів газу для проходження опалювального сезону. Про це в ефірі токшоу «Свобода слова» повідомив голова правління НАК «нафтогаз України» Юрій Вітренко.

    «Зараз у нас в сховищах нормальні обсяги газу. Тому, з точки зору очікувань, за нормальних обставин не має бути проблем. Ми маємо зиму пройти спокійно, без якихось надзвичайних обставин», – зазначив посадовець.

    Також голова правління «Нафтогазу» наголосив, що витрати людей на комунальні послуги могли дещо зрости навіть при незмінних тарифах, оскільки у порівнянні з минулим роком, наприклад, помітно збільшилися обсяги споживання газу населенням.

    Голова «Нафтогазу» наголосив, що централізоване опалення у порівнянні з минулим роком не подорожчало. Також Вітренко визнав, що певною мірою зросли рахунки за опалення для індивідуальних домогосподарств, що опалюються газом.

    За словами Вітренка, в середньому для таких домогосподарств газ подорожчав з п’яти до восьми тис. грн. При цьому, Юрій Вітренко звернув увагу, що за цей час ринкові ціни на газ зросли приблизно вдесятеро.

    Нагадаємо, ціну газу для 350 тис. домогосподарств в Україні було знижено ціну газу для 350 тис. домогосподарств в Україні.

    Також повідомлялося, що влада обвалила видобуток газу до мінімуму за 20 років.

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    Теги: газ Нафтогаз України опалювальний сезон опалення послуги Юрій Вітренко
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    Опалювальний сезон в Україні. Вітренко зробив важливу заяву