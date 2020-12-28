Рахунки для сплати єдиного соцвнеску зміняться: де їх перевірити

Кошти, сплачені платниками на старі рахунки по зарахуванню податків, зборів та ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам

Із 1 січня 2021 року в Україні змінюються рахунки для сплати коштів єдиного соціального внеску. Про це попередили у Державній податковій службі України.

«З 1 січня 2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів єдиного соціального внеску», - йдеться у повідомленні.

У відомстві при цьому пояснили, як буде заповнюватимя поле «Призначення платежу» розрахункового документа при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також надали дані про небюджетні рахунки 3556 у розрізі територіальних органів ДПС. Додамо, балансові рахунки 3556 - це «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску» за стандартом IBAN.

У податковій службі зауважили, що кошти, сплачені платниками на старі рахунки по зарахуванню податків, зборів та ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

Нові рахунки для сплати ЄСВ вже можна буде знайти на сайті Державної податкової служби, в Excel-таблицях. Також бухгалтерам радять шукати потрібні рахунки з ЄСВ:

за місцем реєстрації ФОП і назвою Державної податкової інспекції;

за символом рахунку, де 201 - ЄСВ із зарплати співробітників; 204 - ЄСВ для ФОП за себе.

Нові реквізити для сплати єдиного податку ще недоступні. Зазвичай нові рахунки можна подивитися в сервісі податкової - кабінеті платника податків. Але, наприклад, в минулому році після Нового року і поновлення рахунків в кабінеті податкової залишалися старі реквізити, через що не всі оплати проходили.

Тому, щоб уникнути плутанини, краще або сплатити податки і збори до 30 грудня 2021 року або відкласти на «після свят», радять бухгалтери.

Також нагадаємо, що в Україні у 2021 році збільшать податки.

Зокрема, після Нового року виростуть такі внески:

з 62,5 до 70,8 гривні виросте максимальний податок за кожен «зайвий» квадрат нерухомості (зайвою вважається площа будинку від 120 квадратів і квартири – від 60 квадратних метрів);

до 1320 гривень підніметься мінімальний розмір ЄСВ (єдиний соціальний внесок);

буде змінений «єдиний податок» для ФОПа: перша група – до 227 гривень (10% від розміру прожиткового мінімуму), друга група – до 1200 гривень (20% від мінімальної зарплати).

До слова, у Мін'юсті пояснили, як правильно закрити ФОП.

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