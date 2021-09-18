Нацбанк опублікував рейтинг найнадійніших банків України

При складанні рейтингу використовували звіти оприлюднені на сайті Нацбанку

Найбільш надійним серед великих банків України став Ощадбанк

При складанні рейтингу використовували звіти від 1 липня, оприлюднені на сайті Нацбанку, свідчить рейтинг видання Деньги.ua за серпень 2021 року.

Видання також взяло до уваги співвідношення капіталу банківської установи і вкладених фізособами грошей, проблеми з виплатою вкладів, надійність акціонерів, ставку залучення вкладів у гривні за три останні місяці.

За результатами дослідження сформували таблицю з декількох пунктів, здебільшого яких лідером став Ощадбанк. Його сумарний рейтинговий показник склав 0,8412.

Другий рядок у рейтингу зайняв Райффайзен Банк Аваль (0,7857). Трійку замкнув Укргазбанк (0,7548).

Далі йдуть УкрСиббанк (0,7222), ОТП Банк (0,7128), Укрексімбанк (0,6981), ПроКредит Банк (0,6845).

Нагадаємо, група Світового банку припиняє випуск звіту Doing Business через повідомлення про порушення у рейтингах за 2018 і 2020 роки.