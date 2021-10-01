Відсьогодні рахунки українців в Ощадбанку почнуть закривати: кого це торкнеться

Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювались протягом кількох років

Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювались протягом кількох років

Закриття рахунків відбудеться, якщо клієнти банку не прийшли для актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації

Державний Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювалися протягом трьох років і більше. Про це йдеться у заяві банку.

Закриття рахунків відбудеться, якщо клієнти банку не прийшли для актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації.

Як зазначили в банку, якщо до 30 вересня 2021 року клієнт не звернувся до фінустанови, то:

Ощадбанк змінить облік залишків коштів на таких рахунках та обліковуватиме їх як нерухомі вклади;

Ощадбанк вважатиме, що клієнт у такий спосіб дав згоду на розірвання договору та закриття рахунку;

такі дії вважатимуться згодою на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами Ощадбанку, та її сплати в порядку договірного списання шляхом утримання з суми нерухомого вкладу.

Раніше Нацбанк опублікував рейтинг найнадійніших банків України.

До слова, Антимонопольний комітет оштрафував Ощадбанк за купівлю рибного ярмарку.

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