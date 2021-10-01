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    Економіка та фінанси

    Відсьогодні рахунки українців в Ощадбанку почнуть закривати: кого це торкнеться

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    Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювались протягом кількох років - Відсьогодні рахунки українців в Ощадбанку почнуть закривати: кого це торкнеться
    Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювались протягом кількох років
    фото з відкритих джерел

    Закриття рахунків відбудеться, якщо клієнти банку не прийшли для актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації

    Державний Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювалися протягом трьох років і більше. Про це йдеться у заяві банку.

    Закриття рахунків відбудеться, якщо клієнти банку не прийшли для актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації.

    Як зазначили в банку, якщо до 30 вересня 2021 року клієнт не звернувся до фінустанови, то:

    • Ощадбанк змінить облік залишків коштів на таких рахунках та обліковуватиме їх як нерухомі вклади;
    • Ощадбанк вважатиме, що клієнт у такий спосіб дав згоду на розірвання договору та закриття рахунку;
    • такі дії вважатимуться згодою на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами Ощадбанку, та її сплати в порядку договірного списання шляхом утримання з суми нерухомого вкладу.

    Раніше Нацбанк опублікував рейтинг найнадійніших банків України.

    До слова, Антимонопольний комітет оштрафував Ощадбанк за купівлю рибного ярмарку.

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    Теги: Ощадбанк банк валютні операції гроші
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    Відсьогодні рахунки українців в Ощадбанку почнуть закривати: кого це торкнеться