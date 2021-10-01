Відсьогодні рахунки українців в Ощадбанку почнуть закривати: кого це торкнеться
Закриття рахунків відбудеться, якщо клієнти банку не прийшли для актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації
Державний Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювалися протягом трьох років і більше. Про це йдеться у заяві банку.
Закриття рахунків відбудеться, якщо клієнти банку не прийшли для актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації.
Як зазначили в банку, якщо до 30 вересня 2021 року клієнт не звернувся до фінустанови, то:
- Ощадбанк змінить облік залишків коштів на таких рахунках та обліковуватиме їх як нерухомі вклади;
- Ощадбанк вважатиме, що клієнт у такий спосіб дав згоду на розірвання договору та закриття рахунку;
- такі дії вважатимуться згодою на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами Ощадбанку, та її сплати в порядку договірного списання шляхом утримання з суми нерухомого вкладу.
Раніше Нацбанк опублікував рейтинг найнадійніших банків України.
До слова, Антимонопольний комітет оштрафував Ощадбанк за купівлю рибного ярмарку.