Субсидії по-новому: хто не пройде жорсткий відбір

Хто повинен подати повторну заявку для отримання субсидії

З огляду на те, що в бюджеті закінчуються кошти на субсидії, претендентам на виплати важливо встигнути оформити всі необхідні документи до початку опалювального сезону. Це стосується тих сімей, яким субсидію не перепризначать автоматично. Як пояснила начальник відділу по призначенню житлових субсидій (м.Рівне) Тетяна Горбатюк, до 1 жовтня подбати про подання повторної заявки повинні наступні категорії одержувачів субсидії:

сім'ї, яким субсидію в попередньому опалювальному сезоні призначили в безготівковій формі;

індивідуальні забудовники (покупці недобудованого житла);

орендарі житла;

внутрішні переселенці;

особи, виключені зі складу сім'ї, які проживають за іншою адресою.

Претендентів на субсидію будуть перевіряти на наявність дорогої нерухомості, автомобілів. Крім того, фахівці відділу субсидій зроблять запити до Пенсійного фонду, податкової, щоб уточнити дані про доходи сім'ї.

Згідно із загальними правилами, у претендентів на субсидію не повинно бути:

заборгованості зі сплати аліментів;

випадків неповернення коштів в попередні періоди отримання субсидій;

великих покупок на 50 тис. гривень в останній місяць перед зверненням за субсидією;

депозиту на суму понад 100 тис. гривень;

нового автомобіля (випущеного менше п'яти років тому);

двох автомобілів, якщо найстарішому менше 15 років;

двох і більше об'єктів нерухомості у одного члена сім'ї.

«Якщо у чоловіка є будинок і у дружини є будинок – це не стосується. Мова йде, якщо в однієї людини два житла і більше… Якщо житло перебуває у спільній, сумісній або частковій власності, або це будинок, який знаходиться у сільській місцевості, чи це кімната у гуртожитку – субсидія буде», – пояснила Горбатюк.

Джерело: fakty.ua