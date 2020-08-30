На акції протесту в Берліні затримали понад 300 людей



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На акції протесту в Берліні затримали понад 300 людей

У протестах проти політики уряду ФРН в області коронавірусної інфекції брали участь понад 38 тисяч осіб

Поліція Берліна затримала близько 300 осіб у ході акції проти обмежень, введених у Німеччині для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як повідомляє DW, на акції, яка проходила перед будівлею Рейхстагу, частина демонстрантів прорвали оточення поліції і забралися на його сходи. До самої будівлі демонстранти не проникли, поліцейські відтіснили їх. При цьому протестувальники кидали у співробітників сил правопорядку камінням і пляшками.

Поліція застосувала у відповідь сльозогінний газ і розігнала демонстрантів, відтіснивши їх з площі перед Рейхстагом.

Der Reichstag ist das demokratische Symbol aller Deutschen. Weder kindisch-kreischende Chaoten noch Öko-Transparente von Greenpeace haben dort etwas zu suchen. #b2908 #Berlin2909 pic.twitter.com/54XlykqE8J — Stefan Müller (@smuellermdb) August 29, 2020

Перед цим зіткнення протестуючих з поліцією відбулися перед будівлею посольства РФ в Берліні. За даними столичного МВС, близько трьох тисяч демонстрантів також закидали поліцейських камінням і пляшками.

Всього за день протестів у Берліні було затримано близько 300 осіб.

За підрахунками берлінської влади, в цілому в суботніх демонстраціях взяли участь приблизно 38 тисяч чоловік