Мінфін продав гривневі ОВДП на 2,83 млрд грн



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Від розміщення номінованих 1-річних ОВДП було залучено 2,829 млрд гривень

Міністерство фінансів на аукціоні 1 вересня залучило до бюджету 2,83 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні

Мінфін запропонував інвесторам два випуски гривневих паперів із терміном обігу 8 місяців та 1 рік із терміном погашення 29 вересня 2021 року. Про це пише Міністерство фінансів України на сторінці у Facebook.

При цьому на 8-місячні ОВДП було подано лише одну заявку під 10%, однак Мінфін відхилив цю заявку.

Середньозважена дохідність за 8-місячними паперами склала 0%, за річними – 9,29%.

Всю суму у 2 млрд 829 млн 203 тис. 674,43 грн залучено від продажу річних цінних паперів.

Нагадаємо, 25 серпня Мінфін залучив до бюджету всього 894 млн грн від розміщення ОВДП у гривні та доларах.

Середньозважена дохідність залишилась незмінною: за гривневими паперами склала 7%, за доларовими – 3,5%. Від продажу гривневих ОВДП до бюджету було залучено 78,465 млн грн, від продажу доларових - $29,786 млн у еквіваленті.

Як повідомлялося, сукупний державний борг України в липні 2020 року в гривневому еквіваленті зріс на 3,8% до 2,355 трлн грн, а в іноземній валюті - на 0,04%, до $85,05 млрд.