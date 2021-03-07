Венесуела вводить в обіг банкноту в 1 млн боліварів. Це близько пів долара

Венесуела вже майже три роки перебуває у дуже важкій соціально-економічній кризі

У Венесуелі на тлі гіперінфляції введуть в обіг банкноти великого номіналу.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що країна вже майже три роки перебуває в дуже важкій соціально-економічній кризі. Тож, у Венесуелі будуть використовуватися нові банкноти номіналом 200 тис., 500 тис. та 1 млн боліварів.

«Нові банкноти номіналом 200 тис. (0,11 долара США), 500 тис. ($0,27) і 1 млн суверенних боліварів ($0,53) почнуть поступово вводитися в обіг з 8 березня 2021 року», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Центробанку Венесуели..

У Центробанку висловили впевненість в тому, що нові купюри задовольнять потреби національної економіки.

Венесуела вже майже три роки перебуває в стані важкої соціально-економічної кризи. За підсумками 2018 року інфляція в країні склала 1,7 млн відсотків, а 2019-го – понад 9585 відсотків.

Як одним із заходів зміцнення економіки влада країни ввела нову валюту – суверенний болівар, однак і його курс сильно впав: нині 1 долар США коштує понад 1,8 млн боліварів.

У лютому 2020 року Bloomberg повідомив, що друкувати нові банкноти для Венесуели буде російська компанія «Гознак», причому планується випустити 300 млн нових банкнот номіналом від 10 тис. до 50 тис. суверенних боліварів. У самій російській компанії відмовилися коментувати це повідомлення.

До слова, напередодні президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.