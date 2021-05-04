Система оподаткування в Україні може кардинально змінитися

Нардепи думають над тим, щоб оподатковувати не конкретних людей, а домогосподарство

Верховна Рада України думає над зміною системи оподаткування. За попередніми даними, українці зможуть витрачати на важливі податкові виплати менше грошей. При цьому народні депутати хочуть зменшити кількість субсидій та соціальної допомоги. Про це повідомляє «Перший діловий».

Зміни в податкових виплатах торкнуться принципу оподаткування. Так, нардепи думають над тим, щоб оподатковувати не конкретних людей, а домогосподарство. Така система успішно працює в багатьох країнах, вона вигідна і досить проста.

Раніше лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво, а народний депутат Олексій Гончаренко порадив владі замість підвищення податків навести порядок на тіньовому ринку палива, де процвітають мільярдні корупційні схеми.

Водночас інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги, що в результаті призведе до падіння доходів до бюджету.

Як раніше писав «Главком», українців зобов'яжуть віднести в банк усю готівку, яку вони накопичили, і заплатити з неї 5% податку. Причому заплатити доведеться, навіть якщо ці гроші були накопичені з офіційних доходів, з яких вже сплачено всі відрахування. Така норма міститься в законопроєктах про «податкову амністію», які розробив глава «податкового» Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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