Підвищення податків призведе до втрат бюджетних надходжень, – економіст

Збільшувати податки зараз недоцільно, бізнес просто піде в тінь. Влада має шукати інші можливості для наповнення бюджету та працювати над зменшенням видатків. Про це заявив голова ВГО «Фінансова грамота України» Михайло Стрельников.

«Ставки податків можна піднімати до певного рівня. От у нас цей рівень вже є. Якщо далі піднімати ставки, то надходження до бюджету будуть скорочуватися. Тобто, це загальновідомо», – пояснив Стрельников.

За його словами, в разі подальшого підвищення рівня податків економіка переходитиме в тінь.

«Підприємець згоден ділитися податками з державою, якщо це не переходить розумні межі», - наголосив Стрельников.

На його думку, малий та середній бізнес взагалі потрібно було б звільнити від сплати будь-яких податків, адже підприємці створюють робочі місця, що зменшує витрати з держави на працевлаштування людей, на утримання безробітних.

«У Великобританії, якщо мале підприємство має до 10 працівників і десь порядку декілька мільйонів на рік доходу, воно взагалі не обкладається ніякими податками. І це пояснюють тим, що роботодавець, який набрав собі цих 10 працівників, від держави забрав клопіт про їх трудоустрій, їх забезпечення. Бюджет менше витрачає на фонд зайнятості, менше витрачає на безробіття, менше витрачає на пенсійний фонд. Тобто, доходи (бюджету – ред.) можна поповнювати, або намагаючись підвищити податки, або за рахунок скорочення видатків», - розповів Стрельников.

Раніше народний депутат, лідер фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив, що влада має допомогти підприємцям вижити під час нинішньої кризи, і потрібно розширити програми підтримки бізнесу та запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки.

Водночас інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.