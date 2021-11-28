Доплати до пенсії: хто може розраховувати на підвищення

Для українців після перегляду прожиткового мінімуму, з 1 грудня, підвищуються і доплати до

за понаднормовий стаж.

Як повідомив незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін, таке підвищення може виявитися мізерним.

Пенсія збільшується на 1% від основного розміру пенсії за кожен повний рік, відпрацьований понад 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Але підвищення не може бути більшим, ніж 1% від розміру мінімальної пенсії за віком.

Це стосується тих українців, які вийшли на заслужений відпочинок після з жовтня 2011 року. А для тих, хто вийшов на пенсію раніше – понаднормовим вважається стаж, відпрацьований понад 20 років для жінок та 25 – для чоловіків.

Вже з 1 грудня мінімальна пенсія зросте до 1934 грн, а максимальна надбавка за один рік понаднормового стажу збільшиться до 19,34 грн і за 10 років стажу понад норму доплачуватимуть вже 193,4 грн. Зараз же вони отримують 185,4 грн доплати.

Підвищення пенсій

З 1 грудня в Україні збільшать пенсії. Індексацію проведуть через зростання мінімальної зарплати, від якої залежать виплати тим, хто пішов на заслужений відпочинок. Мінімальна пенсія для людей віком від 65 років буде – 2600 грн.

Також з 1 грудня 2021 року зросте мінімальний прожитковий мінімум з 2294 до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів із 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищать рівень мінімальної пенсії.

Нагадаємо, стало відомо, скільки українців ризикують залишитися без пенсії.

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