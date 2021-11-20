З 2022 року пенсіонерки отримають доплати: хто може на них розраховувати

Вже 2022 року влада планує збільшити пенсії жінкам за наявності 29 років страхового стажу

В Україні відрізняються пенсії чоловіків та жінок. Однією з причин стало те, що у жінок переривається трудовий стаж, коли вони йдуть у декрет щодо догляду за дітьми, а це впливає на розмір виплат, про це повідомляє «Сьогодні».

Як розповіли у Пенсійному фонді, при виході на пенсію зараховують не лише ті роки, коли жінка офіційно працювала, а й періоди, коли вона займалася вихованням дітей. Але лише за умови отримання допомоги при народженні дитини.

Крім того, до стажу зарахують і час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Деякі жінки мають додаткові пільги від держави. На них можуть розраховувати:

жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до 8-річного віку;

матері осіб з інвалідністю з дитинства.

Вони мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років та при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми. А якщо жінка виховує неповнолітніх дітей, то їй належить надбавка до пенсії у розмірі 150 грн на кожну неповнолітню дитину.

Зазначимо, що вже 2022 року влада планує збільшити пенсії жінкам за наявності 29 років страхового стажу. Їхні щомісячні виплати зростуть на 9%.

Хто ще може розраховувати на надбавку?

Колишнім військовим розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок та отримують пенсію згідно з законом № 2262, можуть провести перерахунок пенсій. Він зачепить виплати, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.

А суддя, який вийшов на заслужений відпочинок, може розраховувати на виплату у розмірі 91,2 тис. грн перерахунку суддівських зарплат. Згідно із законом, суддя на пенсії може отримувати до 80% зарплати того, хто працює на аналогічній посаді. Це відбувається при тому, що середня виплата по країні збільшилася лише на 400 грн – з 3507 до 3915 грн.

Нагадаємо, в Україні з початку 2021 року суддям збільшили середню пенсію на 23 тисячі гривень. Відтак у жовтні середня пенсія українських суддів склала приблизно 91,2 тисячі гривень.

При цьому варто зазначити, що середню пенсію звичайних громадян було збільшено лише на 400 гривень (з 3507 грн до 3915 грн). І це з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму, індексації, збільшення тим, хто досяг певного віку та виконав вимоги щодо стажу.

Нагадаємо, пенсії в Україні індексують щорічно і 2022 рік не стане винятком. Однак наступного року принцип перегляду пенсій трохи зміниться.

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