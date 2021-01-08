Підвищення пенсій у січні: хто отримає надбавку

У середньому виплати зростуть на 350-360 гривень

Січневе підвищення пенсій торкнеться 2,2 млн українців, які отримували пенсії менше 2400 гривень і мають повний стаж.

Про це розповіла в інтерв’ю «Радіо свобода» глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Лазебна розповіла про п’ятиетапну програму підвищення пенсій на 2021 рік

«Взагалі у нас є (я її так називаю) п’ятиетапна програма підвищення пенсій на 2021 рік. І, звичайно, ми починаємо з січня. У нас в січні підвищується найменша пенсійна виплата для людей, яким виповнилося 65 років, але які мають повний стаж. Повний стаж для жінки визначено 30 років, а для чоловіка – 35. От для цих людей мінімальна пенсійна виплата підвищується. Наприклад, є людина з такими параметрами, у неї 2 000 гривень, то їй буде підвищено на 400 гривень. Це буде 2 400. У кого 2 100, то, значить, на 300», – сказала чиновниця.

Загалом це підвищення торкнеться 2,2 мільйона людей.

Середній розмір зростання пенсій буде 350-360 гривень.

Наступне підвищення міністерство планує на березень.

Читайте таакож: