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    Економіка та фінанси

    Підвищення пенсій у січні: хто отримає надбавку

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    Українці у січні отримають підвищені пенсії - Підвищення пенсій у січні: хто отримає надбавку
    Українці у січні отримають підвищені пенсії

    У середньому виплати зростуть на 350-360 гривень

    Січневе підвищення пенсій торкнеться 2,2 млн українців, які отримували пенсії менше 2400 гривень і мають повний стаж. 

    Про це розповіла в інтерв’ю «Радіо свобода» глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

    Лазебна розповіла про п’ятиетапну програму підвищення пенсій на 2021 рік

    «Взагалі у нас є (я її так називаю) п’ятиетапна програма підвищення пенсій на 2021 рік. І, звичайно, ми починаємо з січня. У нас в січні підвищується найменша пенсійна виплата для людей, яким виповнилося 65 років, але які мають повний стаж. Повний стаж для жінки визначено 30 років, а для чоловіка – 35. От для цих людей мінімальна пенсійна виплата підвищується. Наприклад, є людина з такими параметрами, у неї 2 000 гривень, то їй буде підвищено на 400 гривень. Це буде 2 400. У кого 2 100, то, значить, на 300», – сказала чиновниця.

    Загалом це підвищення торкнеться 2,2 мільйона людей.

    Середній розмір зростання пенсій буде 350-360 гривень.

    Наступне підвищення міністерство планує на березень.

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    Теги: пенсіонери Міністерство соціальної політики пенсія Марина Лазебна стаж
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