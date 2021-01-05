Пенсійний вік для жінок буде збільшено вже в цьому році: названа дата

З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок буде 60 років

Черговий етап пенсійної реформи відчують на собі українські жінки з 1 квітня 2021 року

В Україні з 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок збільшиться з 59,5 до 60 років. Це стане останнім етапом посилення вимог, який почали реалізовувати ще 2011-го.

Про це йдеться в заяві Пенсійного фонду України. «У 2020 році пенсійний вік для жінок до 1 квітня становить 59 років, з 1 квітня – 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок буде 60 років», – зазначено в повідомленні.

Відзначимо, що після 2021-го підвищення пенсійного віку не передбачено. З іншого боку, частина українців, як жінок так і чоловіків, виходитимуть на заслужений відпочинок у 63 або 65 років. Це пов'язано з посиленням вимогою щодо стажу.

Зауважимо, що в Україні пенсійний вік один із найнижчих в Європі. У багатьох сусідніх країнах вік виходу на заслужений відпочинок уже підвищили до 63-65 років. Замість перегляду правил для всіх із 2017 року діють гнучкі правила: ті, хто не виконав вимоги щодо стажу, виходитимуть на заслужений відпочинок пізніше. А решта може, як і раніше, отримувати пенсію із 60 років.

Джерело: Обозреватель