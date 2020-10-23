«Слуги народу» потрапили у скандал через військову форму на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутати провладної партії «Слуга народу» порушили закон, вдягнувши військову форму

Депутатам можуть загрожувати штрафи через порушення закону

«Жодного разу, перебуваючи в зоні АТО/ООС я та мої колеги Ірина Геращенко. Марія Іонова, Андрій Парубій та Іванна Клипуш-Цинцадзе ніколи не вдавались до перевдягання з цивільного одягу на військовий. Адже мали повагу до наших захисників й знали норми чинного законодавства, - написала Фріз у «Фейсбуці».

Вона наголосила, що хоче звернутися до Національної поліції України у зв’язку з порушенням статті 186-8 КАПУ «Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців».

«Військова форма – це не карнавальний одяг та не шкіряні штанці учасника КВК або 95 кварталу на сцені. Це – атрибут належності до Збройних сил України, які захищають територіальну цілісність та суверенітет держави. На моє переконання та за нормою закону, військову форму встановленого зразка можуть вдягати лише ті, хто перебуває в лавах ЗСУ та має законні підстави для її носіння. Вдягання форми заради селфі в зоні бойових дій є клоунадою та приниженням тих, хто її носить з метою захисту України та ризикує своїм життям на війні», - заявила депутатка.

Також Фріз нагадує «слугам» про зміст статті 186-8 Кодексу про Адміністративні правопорушення: «Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, – тягне за собою попередження або накладення штрафу від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України».

Як повідомлялося, близько сотні «слуг народу» перед виборами з'їздили на Донбас.

Нагадаємо, що глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на вокзалі Костянтинівки Донецької області посперечався з членами «Національного корпусу».