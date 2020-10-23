ДТЕК розкритикував НКРЕКП за плани підвищити тариф на передачу електроенергії



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«Підняття тарифу не тільки збільшить кризу в енергетичній галузі, але і значно погіршить ситуацію для промисловості»

Ініціатива НКРЕКП підняти тариф на передачу електроенергії призведе до поглиблення кризи в енергогалузі. Про це написав гендиректор компанії «Д.Трейдінг» (входить в групу ДТЕК Ріната Ахметова) Віталій Бутенко в колонці для «Економічної правди».

Він нагадав, що ще влітку поточного року компанія ДТЕК заявила, що не підтримує ініціативи уряду щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії. Та наголошувала: таке рішення негативно вплине на ситуацію в енергогалузі і стане черговим ударом для промисловості.

«У червні 2020 року ДТЕК заявив про те, що не підтримує ініціативу уряду підняти тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії. Позиція компанії однозначна: підняття тарифу не тільки збільшить кризу в енергетичній галузі, але і значно погіршить ситуацію для промисловості», - написав Бутенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НЕК «Укренерго» пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. А народний депутат, голова профспілки шахтарів Михайло Волинець прогнозує закриття шахт в разі зростання тарифів на струм.