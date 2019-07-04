Плачков заявив, що НКРЕКП планує найближчим часом понизити тариф «Укренерго»



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Плачков говорить, що у тарифі «Укренерго», закладений кошторис на експлуатацію мереж - ексміністр

За словами Плачкова, для зниження тарифу є технічні можливості, проте прогнозувати конкретний відсоток зниження ексміністр не готовий

Найближчим часом Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, планує знизити тариф «Укренерго», на передачу електроенергії. Про це заявив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністр енергетики України Іван Плачков.

«У тарифі «Укренерго», закладений кошторис на експлуатацію мереж. Постійно НКРЕКП аналізує цей кошторис і корегує його. Сьогодні ясно, що НКРЕКП найближчим часом буде також його розглядати і аналізувати. Тому не виключено, що цей кошторис, цей тариф буде зменшений. І це, природно, позначиться на тарифах споживачів. І за тією інформацією, яка у мене є НКРЕКП збираються це все робити (знизити тариф «Укренерго», - ред.)».

За словами Плачкова, для зниження тарифу є технічні можливості, проте прогнозувати конкретний відсоток зниження ексміністр не готовий. «Наскільки, мені важко сказати. Там досить серйозні цифри. Там, наскільки я пам'ятаю, декілька мільярдів, до 4,5 мільярдів закладено», - відзначив він.

Нагадаємо, на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 24 червня 2019 схвалений проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 7 червня 2019 № 954» (відносно перегляду тарифу на послуги з передачі електричної енергії ГП «НЕК« Укренерго»). Відкрите обговорення цього питання відбудеться 5 липня.